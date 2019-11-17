فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة ينجح في إزالة ورم لمقيمة أفريقية
تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إزالة ورم وعائي من دماغ شابة مقيمه كانت تعاني من صداع متكرر و اضطرابات عصبية و ضعف حركي بالشق الأيسر للجسم و تغيرات بدرجة الوعي مع عجز كامل عن الحركة .
حيث أجريت لها أشعة رنين مغناطيسي للدماغ تبين وجود ورم وعائي كهفي كبير ضاغط على الأنسجة العصبية و الدموية و الدماغية خاصة مراكز الحركة بالدماغ و كان لا بد من تدخل جراحي عاجل لإزالة الورم ، و بعد التنسيق مع فريق التخدير تم إجراء عمل جراحي متميز بمدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة بجهاز الملاحة الجراحية و أجهزة مبرمجة لمثل هذه العمليات و استعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ و الأعصاب و أستأصل الورم الوعائي الكهفي بشكل كامل دون مضاعفات و فصل عن الأنسجة الدماغية الحيوية بدقة و إتقان ، و أن المريضة الآن تتمتع بصحة جيدة و قادرة على الحركة و متجاوبة بشكل كامل للعلاج.
اترك تعليقاً