فريق طبي بمستشفى الملك فهد بجدة ينجح في إزالة ورم لمقيمة أفريقية

ريم عبدالعزيز(صدى):

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من إزالة ورم وعائي من دماغ شابة مقيمه كانت تعاني من صداع متكرر و اضطرابات عصبية و ضعف حركي بالشق الأيسر للجسم و تغيرات بدرجة الوعي مع عجز كامل عن الحركة .

حيث أجريت لها أشعة رنين مغناطيسي للدماغ تبين وجود ورم وعائي كهفي كبير ضاغط على الأنسجة العصبية و الدموية و الدماغية خاصة مراكز الحركة بالدماغ و كان لا بد من تدخل جراحي عاجل لإزالة الورم ، و بعد التنسيق مع فريق التخدير تم إجراء عمل جراحي متميز بمدخل خاص بفتحة للجمجمة مدروسة بدقة بجهاز الملاحة الجراحية و أجهزة مبرمجة لمثل هذه العمليات و استعمال المجهر الجراحي المتطور المخصص لجراحة المخ و الأعصاب و أستأصل الورم الوعائي الكهفي بشكل كامل دون مضاعفات و فصل عن الأنسجة الدماغية الحيوية بدقة و إتقان ، و أن المريضة الآن تتمتع بصحة جيدة و قادرة على الحركة و متجاوبة بشكل كامل للعلاج.