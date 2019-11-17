في أقل من أسبوع أضم تحتفي بحافظة أخرى لكتاب الله

حامد العمري(صدى):

احتفت دار نورة المنيف بحي الضحي ، إحدى الدور النسائية لجمعية تحفيظ القرآن في محافظة أضم ، بالطالبة هناء أحمد علي المالكي والتي انضمت لركب الحافظات هذا المساء ، وبهذه المناسبة يسر الجمعية أن تهنئ الطالبة وأسرتها والتهنئة موصولة لمنسوبات دارها.

وتزخر هذه الدار ب 65 طالبة مقسمات فيها على ثلاث حلقات وهي حلقة المجد وحلقة مارية القبطية وحلقة البيان للصغار ، وقد ختم القرآن كاملا من هذه الدار ست عشرة طالبة مابين الدراسة المسائية ونتاج عدد من الدورات القرآنية المكثفة كدورة تاج الوقار قبل عامين.

وتشهد هذه الدار تزايد في أعداد الدارسات والخاتمات نظرا لوجودها بوسط المحافظة ولاحتضانها الدورات المكثفة وسيضاف نهاية هذا العام عدد من الخاتمات نتاج الحلقات بالفترة المسائية ودورة الاترجة القرآنية المكثفة بالفترة الصباحية والتي ينتظم بها أكثر من خمس عشرة دارسة .

يذكر أن الأسبوع الماضي احتفى دار تاج الوقار بكساب ، بمواطنة في العقد الثالث من عمرها، اختتمت حفظ القرآن كاملاً بعد ستة أعوام من الإصرار والعزم.

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