« الانتقالي » : البشير منح الهوية السودانية لإرهابيين

الخرطوم(صدى):

اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، نظام البشير بارتكاب أخطاء كبيرة في حق الهوية السودانية، بعد منحه الجواز السوداني لأغراض سياسية و إهانته بعد منحه للإرهابيين.

وأكد الفكي خلال ورشة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأحد على أن: السودان يرحب بالأجانب، لكن الدولة هي التي تحدد للأجنبي المجالات التي تحتاج لها في إطار التنمية وليس مزاحمة المواطن في الأعمال التجارية.

وأضاف: ما محتاجين أجنبي يجي يفتح دكان ويزاحم التاجر الوطني في الامتيازات.