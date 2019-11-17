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« الانتقالي » : البشير منح الهوية السودانية لإرهابيين

« الانتقالي » : البشير منح الهوية السودانية لإرهابيين
الخرطوم(صدى):

اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، نظام البشير بارتكاب أخطاء كبيرة في حق الهوية السودانية، بعد منحه الجواز السوداني لأغراض سياسية و إهانته بعد منحه للإرهابيين.

وأكد الفكي خلال ورشة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأحد على أن: السودان يرحب بالأجانب، لكن الدولة هي التي تحدد للأجنبي المجالات التي تحتاج لها في إطار التنمية وليس مزاحمة المواطن في الأعمال التجارية.

وأضاف: ما محتاجين أجنبي يجي يفتح دكان ويزاحم التاجر الوطني في الامتيازات.


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