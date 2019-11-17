« الانتقالي » : البشير منح الهوية السودانية لإرهابيين
اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، نظام البشير بارتكاب أخطاء كبيرة في حق الهوية السودانية، بعد منحه الجواز السوداني لأغراض سياسية و إهانته بعد منحه للإرهابيين.
وأكد الفكي خلال ورشة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الأحد على أن: السودان يرحب بالأجانب، لكن الدولة هي التي تحدد للأجنبي المجالات التي تحتاج لها في إطار التنمية وليس مزاحمة المواطن في الأعمال التجارية.
وأضاف: ما محتاجين أجنبي يجي يفتح دكان ويزاحم التاجر الوطني في الامتيازات.
اترك تعليقاً