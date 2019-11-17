كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر يزور مشتل بلدية أملج

سعيد العجل(صدى):

قام كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد بن غازي درويش وعدداً من قيادات شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم ، بزيارة لمشتل بلدية محافظة أملج الذي سوف يكون مقراً لتدريب منسوبي البرنامج التدريبي لمشتل مشروع البحر الأحمر للتطوير الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ومنها بلدية محافظة أملج ، بحضور رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.

وأطلع الجميع على اقسام المشتل واستمعوا لشرح عن المزروعات التي يحتويها وأنواعها وطرق زراعتها .

وفي تصريحه الإعلامي أكد كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد بن غازي درويش أن مشتل مشروع البحر الأحمر سوف يكون رافد لمشروع البحر الأحمر وهو من التجهيزات المبكرة للمشروع وأحد المبادرات المهمة للمشروع .

وأضاف درويش أن المشتل يقام على مساحة مليون متر مربع وجاري الإنتهاء من مراحل التجهيز والبناء على أن يبدء العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي سوف تعمل به ، مشيراً إلى المستهدفين من وظائف المشتل هم المجاورين للمشروع .