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«ارتفاع ضغط الدم»..عوامل تزيد من الولادة المبكرة

«ارتفاع ضغط الدم»..عوامل تزيد من الولادة المبكرة
أميرة خالد(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من الولادة المبكرة.

وقالت الصحة: إن من عوامل الولادة المبكرة، الحمل بتوأم، والولادة المبكرة السابقة، وإصابة الأم بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأضافت : ضمن عوامل الولادة المبكرة، إصابة الأم بالالتهابات، والحمل في سن صغيرة، وهو أيضًا عامل خطر رئيس للولادة قبل الأوان، بالإضافة إلى أسلوب حياة الأم مثل التدخين والضغط النفسي والتوتر.

وتابع : أيضًا، انفصال المشيمية مبكرًا، أو تحريض غير محدد لتقلصات رحمية فعالة قبل نهاية الحمل.


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