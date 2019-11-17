«ارتفاع ضغط الدم»..عوامل تزيد من الولادة المبكرة

أميرة خالد(صدى):

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من الولادة المبكرة.

وقالت الصحة: إن من عوامل الولادة المبكرة، الحمل بتوأم، والولادة المبكرة السابقة، وإصابة الأم بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأضافت : ضمن عوامل الولادة المبكرة، إصابة الأم بالالتهابات، والحمل في سن صغيرة، وهو أيضًا عامل خطر رئيس للولادة قبل الأوان، بالإضافة إلى أسلوب حياة الأم مثل التدخين والضغط النفسي والتوتر.

وتابع : أيضًا، انفصال المشيمية مبكرًا، أو تحريض غير محدد لتقلصات رحمية فعالة قبل نهاية الحمل.