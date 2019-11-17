بعد تورطها في أزمة أصالة وزوجها.. ريم مصطفى ترد

القاهرة(صدى):

مازالت أزمة المطربة أصالة والمخرج طارق العريان مستمرة، وظهر اسم جديد في الخلاف بعد نسرين طافش، وهو اسم الفنانة ريم مصطفى.

وانتشرت شائعات حول تورط ريم في الخلاف بين أصالة والعريان، إلا أنها قررت الرد أخيرًا موضحة أنها تتمنى أن تكون خلافاتهما مجرد شائعات.

وأوضحت أن حبهما رمزًا للحب والإخلاص ويعتبران ثنائيًا متميزًا ويُكمل كل منهما الآخر.

وأعربت عن استيائها من تورط اسمها في هذه الخلافات؛ مؤكدة على أن أصالة وطارق العريان يعرفانها جيدًا وتربطهما علاقة صداقة قوية وود ولا يمكنها أن تكون طرفًا في خلافهما لا من قريب أو بعيد.