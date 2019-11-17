حقيقة فرض زكاة على الحسابات الجارية للأفراد

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، حقيقة الأخبار المتداولة عن فرض الزكاة على حسابات الأفراد البنكية.

وأكدت الهيئة أن لائحة الزكاة المعدلة والمزمع تطبيقها في بداية يناير 2020 سيتم تطبيقها فقط على الكيانات التجارية للسعوديين والخليجيين المقيمين وليس على الأفراد.

ويذكر أن لائحة الزكاة المعدلة بقرار وزاري رقم 2216 تتميز بزيادة وضوح طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية وتسهيل طريقة حساب الزكاة للمكلفين الذين لا يمسكون دفاتر تجارية.