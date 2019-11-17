بالفيديو.. قافلة إبل تسبح في بحر

أبها(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، مشهدًا رائعًا لإبل تتخطى البراري بجوار الأشجار على ساحل البحر الأحمر.

ووثق مصورون، المشهد الذي كان بطله قافلة الإبل التي تبحث عن مجهول حتى تصل إلى أشجار المانغروف في محافظة البرك بمنطقة عسير.

وصوّر الفريق، الإبل بواسطة طائرات الدرون لتوثيق انتقال الإبل في إحدى الجزر، والتي يغلب عليها الصخور البركانية السوداء (الحرات).

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان آل سعود، تعليقًا على هذا الفيديو: « من بلادي إبل وبحر»، وفقًا لـ العربية.