طبيبة تتدخل لإنقاذ مريض على رحلة الرياض – جازان

علي القحطاني(صدى):

نجحت طبيبة سعودية، في إنقاذ مريض على رحلة جوية كانت متجهة من الرياض إلى جازان، ولديه تاريخ مرضي بالقلب.

وأوضحت الطبيبة، أنه كان هناك استعداد من طاقم الطائرة لوجود حالة طارئة، حيث كان المريض لديه تاريخ مرضي بالسكر والضغط وأزمة قلبية سابقة وتظهر عليه أعراض وعلامات نوبة هبوط السكر.

وأشارت إلى أنها قامت بالتدخل في الوقت المناسب قبل حدوث مضاعفات، مؤكدة أنه واجبها تجاه المريض والمعنى والمجتمع.