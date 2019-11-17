الدفاع المدني يحذر من مخاطر وسائل التدفئة

عادل الحربي(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، من مخاطر وسائل التدفئة في فصل الشتاء.

وقالت مديرية الدفاع المدني : عند استخدام مدفأة الكيروسين بتم تزويدها بفلتر خروج رائحة القاز وتأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.

وأضافت : وعند استخدام المدفأة الكهربائية تأكد من وجود أداة الفصل اتلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية،وكذلك مدفأ الزيت يتم وضعها في مكان مستقر حتى لاتتعرض للسقوط ويسكب الزيت على الأثاث.

وتابعت : إذا كنت تستخدم التدفئة بالحطب والفحم فيجب أن يكون خارج المنزل وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.