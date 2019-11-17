تنمية روضة سدير ينظم « لقاءً تعريفياً بالانظمة المالية للجمعيات »

صيته عماش(صدى):

أقام مركز التنمية الاجتماعية في روضة سدير دورة بعنوان ” اللقاء التعريفي بدليل الحسابات الموحد ومعيار السلامة المالي في الجمعيات الأهلية ” وذلك في قاعة الدورات بالمركز قدمها المستشار المالي الدكتور أنور الحميدي بحضور جمع من المحاسبين والمسؤولين الماليين في الجمعيات الأهلية وفي لجان التنمية الإجتماعية ومكاتب الدعوة والإرشاد في سدير وماجاورها .

تضمنت الدورة برنامجاً تعريفياً عن دليل الحسابات الموحد، وعن الأنظمة المالية المعتمدة ، وفيها تمت مناقشة الحضور والإجابة على استفساراتهم .

يشار إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته والإسهام في التنمية الوطنية وتحقيق التكافل الاجتماعي إضافة إلى تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع .