بالصور.. إصابة عبدالله الخيبري في تدريبات المنتخب استعدادًا لـ باراجواي

نواف السالم(صدى):

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته بحصة تدريبية استعدادا لمباراته الودية يوم الثلاثاء المقبل، أمام منتخب باراجواي.

وأجرى الأخضر، حصته التدريبية على الملعب الرديف لاستاد الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يتم تطبيق تمارين تكتيكية في حالتي الهجوم والدفاع.

واختتمت الحصة التدريبية بمناورة من مجموعتين، فيما لم يكمل لاعب الوسط عبدالله الخيبري تدريباته لشعوره بالآلام في عضلة الفخذ الخلفية.

زيواصل المنتخب الوطني غدا الأثنين تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة السادسة مساء.