بالفيديو.. والد التوأم السيامي الليبي : فوجئت بالتفاعل من مركز الملك سلمان للإغاثة
أكد والد التوأم السيامي الليبي السيد بشير الجويني، اليوم الأحد، أنه تواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة بالبريد الإلكتروني.
وقال الجويني خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : تواصلت مع مركز الملك سلمان للإغاثة بالبريد الإلكتروني ولم أتوقع الرد.
وأضاف : فوجئت بالتفاعل من جهتهم نحو الموضوع، وتسهيلهم لإجراءات استقبالنا في السعودية لإجراء الجراحة.
وتابع : الأطباء قالوا منذ الحمل إن هنالك تشوهات بنسبة 99%، وعلاجه مستحيل، فحاولت أمهما الإجهاض لكن الله لم يكتب لهم الرحيل.
#فيديو
والد التوأم السيامي الليبي:
الأطباء قالوا منذ الحمل إن هنالك تشوهات بنسبة 99%، وعلاجه مستحيل، فحاولت أمهما الإجهاض لكن الله لم يكتب لهم الرحيل.. !#فصل_التوأم_السيامي_الليبي#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/5F24WFkL0R
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 17, 2019
#فيديو
والد التوأم السيامي الليبي السيد بشير الجويني:
تواصلت مع مركز الملك سلمان للإغاثة بالبريد الإلكتروني، وفوجئت بالتفاعل من جهتهم نحو الموضوع، وتسهيلهم لإجراءات استقبالنا في #السعودية لإجراء الجراحة..#فصل_التوأم_السيامي_الليبي #برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zL2wxJxyBG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 17, 2019
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