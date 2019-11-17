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بالفيديو.. والد التوأم السيامي الليبي : فوجئت بالتفاعل من مركز الملك سلمان للإغاثة

بالفيديو.. والد التوأم السيامي الليبي : فوجئت بالتفاعل من مركز الملك سلمان للإغاثة
نايف السالم(صدى):

أكد والد التوأم السيامي الليبي السيد بشير الجويني، اليوم الأحد، أنه تواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة بالبريد الإلكتروني.

وقال الجويني خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : تواصلت مع مركز الملك سلمان للإغاثة بالبريد الإلكتروني ولم أتوقع الرد.

وأضاف : فوجئت بالتفاعل من جهتهم نحو الموضوع، وتسهيلهم لإجراءات استقبالنا في السعودية لإجراء الجراحة.

وتابع : الأطباء قالوا منذ الحمل إن هنالك تشوهات بنسبة 99%، وعلاجه مستحيل، فحاولت أمهما الإجهاض لكن الله لم يكتب لهم الرحيل.


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