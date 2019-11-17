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تعليمات ومحظورات من الأحوال المدنية قبل السفر

تعليمات ومحظورات من الأحوال المدنية قبل السفر
عادل الحربي(صدى):

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدة تعليمات للمسافر يجب معرفتها قبل سفره.

وقالت الوكالة: قبل سفرك عليك معرفة التالي:

• حصول أبنائك على بطاقة الهوية الوطنية متطلب أساسي لإصدار جواز سفر.

• سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر.

• يحظر حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تجنبا لفقدانها.

• عند سفرك ببطاقة الهوية الوطنية لأحد دول مجلس التعاون الخليجي تأكد أنها خالية من أي تلف.

• يجب أن يكون تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة قبل سفرك بها أكثر من ثلاثة أشهر.


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