تعليمات ومحظورات من الأحوال المدنية قبل السفر
نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عدة تعليمات للمسافر يجب معرفتها قبل سفره.
وقالت الوكالة: قبل سفرك عليك معرفة التالي:
• حصول أبنائك على بطاقة الهوية الوطنية متطلب أساسي لإصدار جواز سفر.
• سجل الأسرة ليس بوثيقة سفر.
• يحظر حمل بطاقة الهوية الوطنية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، تجنبا لفقدانها.
• عند سفرك ببطاقة الهوية الوطنية لأحد دول مجلس التعاون الخليجي تأكد أنها خالية من أي تلف.
• يجب أن يكون تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة قبل سفرك بها أكثر من ثلاثة أشهر.
اترك تعليقاً