« التطبيل الحل » .. فيديو مسرب يفضح الحكومة العراقية

بغداد(صدى):

انتشر فيديو مسرب لاجتماع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد الهدي مع بعض المسؤولين، أثار جدلا كبيرا لما دار خلاله.

وطلب أحد المسؤولين من عبدالهادي أن يوجه القنوات العراقية الرسمية بالترويج لقرارات القبض على مسؤولين بتهمة الفساد من أجل امتصاص الغضب العراقي.

واقترح أحد الأشخاص الذين حضروا اجتماع عبد المهدي توجيه الإعلام الحكومي إلى “التطبيل” لأوامر القاء القبض بحق المسؤولين والحكم عليهم، من أجل تخفيف حدة الاحتجاجات.

وأعلنت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير و5 نواب حاليين ووزيرين سابقين.