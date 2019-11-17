الكابتن ماجد التويجري يحقق المركز الثاني في رالي العلا نيوم لفئة UTV

سعيد العجل(صدى):

حقق فريق 99 RACING بقيادة سائق الراليات السعودي لفئة UTV الكابتن ماجد إبراهيم التويجري أحد منسوبي وزارة التعليم وملاحه رائد المزيد المركز الثاني في رالي العلا نيوم، على متن مركبة من نوع كانام.

وجديراً بالذكر ان الكابتن التويجري سبق له وأن حقق المركز الأول بالمرحلة الثانية برالي عسير في نسخته الأولى ، وحل ثانياً بالمرحلة الأولى في رالي حائل ٢٠١٨م.

كما اعرب التويجري عن سعادته لتحقيق الفوز، ويستعد للمشاركة في رالي الرياض ٢٠١٩م، المزمع إقامته الأسبوع المقبل.