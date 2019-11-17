لاعب أخضر التايكوندو الظافري يحصد البرونزية الدولية

محمد السعران(صدى):

حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو لدرجة الشباب رياض ناصر الظافري الميدالية البرنزية في ختام منافسات بطولة فرنسا المفتوحة 2019.وتأتي تلك المشاركة ضمن الاستعدادات لتصفيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان الظافري قد تجاوز الهولندي في دور الثمانية و قريب من التأهل للنهائي ووصل لهذا الدور بعد فوزه لثلاث مباريات متتالية وشارك في البطولة ( 45) دولة و(1400 )لاعب. الجدير بالذكر أن المدرب الوطني محمد سعد القحطاني المشرف الفني على اللاعب خلال المنافسات .

من جانبه قال رئيس البعثة العقيد فهد الصعيري كنا نطمح بالذهب لكن الحظ عاند اللاعب في الرمق الأخير والطموح كبير في المشاركات المقبلة لحصد الميداليات المتقدمة خاصة واننا نملك حالياً ذخيرة من اللاعبين المؤهلين يقودهم مدربين أكفاء .