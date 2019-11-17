طريقة اكتتاب المقيمين والخليجيين في طرح أرامكو

عادل الحربي(صدى):

بعد إعلان شركة أرامكو السعودية، عن بدء اكتتاب الأفراد والمؤسسات في 1.5% من أسهمها، يتسائل البعض عن إمكانية اكتتاب المقيمين الأجانب والخليجيين في طرح أرامكو.

وكشفت الشركة، أنه يحق لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في المملكة، الاكتتاب عن طريق حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.

وتتضمن المستندات المطلوبة لإكمال عملية الاكتتاب: أصل ونسخة من بطاقة الهوية سارية المفعول، فيما تعد فروع الجهات المستلمة السعودي هي القنوات المتاحة للمستثمرين الخليجيين للاكتتاب.

كما تشمل القنوات: الخدمات المصرفية الإلكترونية أو الخدمات المصرفية الهاتفية أو من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لأي من الجهات المستلمة السعودية.

وسيودع مبلغ الفائض النهائي أو الأسهم الإضافية، في الحساب المصرفي السعودي الجاري للمستثمر.

يشار إلى أن المستثمرين الخليجيين غير مؤهلين للحصول على الأسهم المجانية، فهي مقتصرة على السعوديين فقط.