شاهد.. لقطة مؤثرة لحصان يغرق بعدما جازف صاحبه بعبوره مستنقع الحفر
أظهر مقطع فيديو، شاب يقطع مستنقع مائي في محافظة حفر الباطن على ظهر حصان.
وأدى تصرٌّف الشاب إلى غرق الحصان في المستنقع بعدما غطى الماء جسده بالكامل.
وتشهد حفر الباطن، هطول أمطار منذ ظهر اليوم مع استمرار فرص هطولها حتى صباح غد الاثنين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87242 ] نشر منذ 31 دقيقة
ذنبه برقبتك ايها المعتوه الأحمق ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3170 ] نشر منذ 9 دقائق
مدري متى يسن قانون رادع زاجر لكل انواع الهياط
ملينا وطفشنا من ذي الأشكال وهياطها الي وصل حتى للحيونات الله لا يكثرهم الهمج