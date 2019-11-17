شاهد.. لقطة مؤثرة لحصان يغرق بعدما جازف صاحبه بعبوره مستنقع الحفر

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شاب يقطع مستنقع مائي في محافظة حفر الباطن على ظهر حصان.

وأدى تصرٌّف الشاب إلى غرق الحصان في المستنقع بعدما غطى الماء جسده بالكامل.

وتشهد حفر الباطن، هطول أمطار منذ ظهر اليوم مع استمرار فرص هطولها حتى صباح غد الاثنين.