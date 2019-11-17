يوتيوبر عراقية تستفز مشاعر العرب بـالبكاء على « كلبتها »

بغداد(صدى):

استفزت اليوتيوبر العراقية الشهيرة نور والملقبة بـ نور ستارز الجمهور العرب بعد فيديو لها تبكي من خلالها على وفاة كلبتها ستيلا.

وأثارت نور غضب متابعيها بعد أن خرجت في فيديو تعبر فيه صدمتها الكبيرة التي عاشتها مع عائلتها بسبب خبر حزين، ثمّ بدأت بالحديث بطريقة غير مفهومة عن فقدانها شخصًا عزيزًا جدًا، لتنهار من البكاء قبل استكمال حديثها.

وكشفت بعد ذلك فقدان كلبتها، وهو ما فتح النار عليها؛ بسبب المُبالغة بردّة فعلها فيما يخصّ هذا الأمر، كما تساءل الكثيرون حول سبب تصويرها لهذا الفيديو.

ولفت الجمهور إلى أنه فيديو مستفز في ظل الظروف التي يعيشها بلدها العراق والثورة التي تتسبب يوميًا بسقوط عدد من الشهداء.

وخرجت اليوتيوبر العراقية للدفاع عن نفسها عبر فيديو آخر، قالت فيه إنّ الانتقادات جعلتها تشعر بأنّها بلا قلب، وتساءلت من قال إنّها لم تحزن على الشّهداء.

وأضافت أنها دائمًا تُساعد الأشخاص المحتاجين والأيتام والفقراء، وهو الرّدّ الذي اعتبره البعض أكثر استفزازًا من الفيديو الأوّل، لأنّها وللدّفاع عن نفسها بدأت باستعراض ما تقوم به من أعمال الخير.