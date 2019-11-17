المطلق : الشراكة من أسباب السعادة الزوجية

علي القحطاني(صدى):

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، اليوم الأحد، أسباب السعادة الزوجية.

وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : من أسباب السعادة الزوجية أن يتعامل كلٌّ من الزوجين على أساس أن الحياة الزوجية شراكة.

وأضاف : وأن يقدّم كل طرف ما عليه قبل أن يطالب بما له، قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.