المطلق : الشراكة من أسباب السعادة الزوجية
أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، اليوم الأحد، أسباب السعادة الزوجية.
وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : من أسباب السعادة الزوجية أن يتعامل كلٌّ من الزوجين على أساس أن الحياة الزوجية شراكة.
وأضاف : وأن يقدّم كل طرف ما عليه قبل أن يطالب بما له، قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
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