بالفيديو.. نصائح هامة للحفاظ على رشاقتك وصحتك خلال فصل الشتاء

أميرة خالد(صدى):

قدم الدكتور محمد الغندور طبيب بشري ومثقف صحي، اليوم الأحد نصائح هامة للحفاظ على رشاقتك وصحتك خلال فصل الشتاء.

وقال الطبيب خلال لقاءه في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إنه يجب تقسيم الوجبات وتقليل الأكل إلى النصف لمدة 3 أيام في البداية، وهذا بالتدريج لتصبح 5وجبات في اليوم وذلك للسيطرة على الشهية.

وأضاف : وبين كل واجبة ساعة ونصف، وسيتم إنقاص الوزن بالتدريج مع التمارين الرياضية الخفيفة في الأول وتكثيفها تدريجيًا.

وتابع : يجب أن يحتوي الفطار على البيض والتوست الأسمر، أو التمر والقهوة العربي أو الشاي، والغداء يكون كباب مشوي ورز وسلطة خضراء، والعشاء يكون شوربة عدس حيث أنها من أهم الأطباق التي تسد الشهية.