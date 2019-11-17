بالفيديو.. تساقط الأمطار وجريان الأودية على محافظة المهد
شهدت أجزاء متفرقة من محافظة المهد، اليوم الأحد، تساقط أمطار متوسطة سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما شملت عدة مراكز منها «العثياء، هباء، ورشيدة».
ووثقت إمارة المدينة المنورة تساقط الأمطار عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تساقط أمطار بممنطقة المدينة المنورة على مدار اليوم، وتشمل أتربة مثارة، وأمطار رعدية تتضمن تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.
فيديو ||
هطلت اليوم أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من محافظة #المهد، شملت مراكز العثياء، هباء، رشيدة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.#إمارة_المدينة pic.twitter.com/rSnghGirP5
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) November 17, 2019
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