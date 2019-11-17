زوج أنغام يكشف سر النظارة السوداء في حفل الكويت

القاهرة(صدى):

كشفت الملحن محمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام، عن سبب ظهورها النادر وهي ترتدي نظارة شمس سوداء خلال إحياء إحدى حفلاتها الغنائية في الكويت.

وأكد محمد إبراهيم في تصريحات صحفية له، أن أنغام لا تعاني من أي شيء وهي بصحة جيدة، وذلك وسط تكهنات البعض بأنها ليست بخير.

وأوضح أنها ارتدت النظارة بسبب الإضاءة التي يتم تجهيزها في الحفل، وحتى تتحرك بحرية دون أن يتجمع حولها المعجبين.

وأثارت المطربة المصرية أنغام، تساؤلات واستفسارات الجمهور بعد إحيائها إحدى الحفلات الغنائية في الكويت وهي مرتدية نظارة سوداء، ليعتقد البعض أنها تعاني من حالة صحية سيئة.

وتعرضت أنغام في وقت سابق إلى طاريء صحي أثناء إحيائها حفل غنائي في منطقة الجوف أكتوبر الماضي، إذ سقطت على الأرض فاقدة الوعي بعد صعود أحد المعجبين إلى المسرح لوضع باقة ورد على عنقها، مثيرًا خوفها.