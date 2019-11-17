تعليم الليث يعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمحافظة الليث، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بالمرتبة 31، وبند الأجور فئة أ.

وأوضحت الإدارة أنه يُشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يزيد المؤهل الدراسي عن الشهادة الثانوية ولا يقل عن القدرة على القيام بعمل الوظيفة مع إجادة القراءة والكتابة، وأن يكون مقر السكن في محافظة الليث أو أحد المكاتب أو القرى التابعة لها «حسب رأي لجنة التوظيف».

كما يُشترط ألّا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 45 عامًا، واجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل اللجنة، وأن يكون جميع المتقدمين والمتقدمات من المسجلين في نظام «ساعد» بوزارة الخدمة المدنية.

وأضافت ألًا يكون متقاعدًا من وظيفة حكومية أو تأمينات اجتماعية، وسلامة المظهر من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل «لائقًا طبيًا»، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق، ويحضر ما يثب ذلك.

كما أشارت الإدارة إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد الموافق 20/ 3 /1441هـ وينتهي يوم الأحد الموافق 1441/3/27هـ، وذلك عن طريق الرابط التالي اضغط هنا