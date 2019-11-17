حسين عبدالغني: لا زلت قادرًا على العطاء ولم أعتزل

طلال الغامدي(صدى):

كشف حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي، حقيقة اعتزاله كرة القدم نهائيًا الموسم الجاري.

ونفى عبدالغني، هذه الأنباء مؤكدًا أنه سيتوقف عن الركض عندما يجد أنه لم يعد قادرًا على العطاء مرة أخرى.

وتوقف اللاعب، عن المشاركة في مباريات الأهلي منذ مباراة الاتفاق في دوري المحترفين، إذ غاب عن مباراة الوحدة وهي آخر مباريات برانكو، وكذلك عن مواجهات الفتح والنصر والفيحاء والتعاون والحزم والاتحاد.

وعاد عبد الغني للظهور خلال المباراة الودية الأخيرة أمام الفيحاء.