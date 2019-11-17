اتحاد القدم يوجه رسالة للهلال قبل مواجهة سايتاما الحاسمة

نواف السالم(صدى):

وجه اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، رسالة دعم إلى نادي الهلال قبل موقعة أوراوا ريد الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الأحد 24 نوفمبر المقبل.

وتمنى الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر عودة نادي الهلال من اليابان متوجاً باللقب القاري الغائب عن خزائن الأندية السعودية منذ قرابة الـ15 عاماً.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها: ” دعواتنا لممثل الوطن بسلامة الوصول والعودة بلقب دوري أبطال آسيا”.