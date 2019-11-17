قبل اللقاء الثالث.. تاريخ مواجهات الأخضر أمام منتخب باراجواي

ماجد محمد(صدى):

يستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية مرتقبة تجمعه أمام باراجواي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب فبصل بن فهد بالملز.

وتعتبر المباراة القادمة اللقاء الثالث بينهم بعد ان التقوا سابقًا في الخبر ونيون السويسرية خلال الفترة من ١٩٨٦ و٢٠٠٨، حيث شهدت المواجهات المباشرة بينهم التعادل السلبي ٠-٠ و١-١.

يمتلك الأخضر سجلا مليئا بمواجهات تجمعه بمنتخبات أمريكا اللاتينية آخرها مواجهة البرازيل في الدورة الدولية الودية التي استضفتها مدينة الرياض العام الماضي.

وأقيمت المباراة وقتها على ملعب جامعة الملك سعود وانتهت بفوز أبناء السليساو بهدفين دون رد حملوا توقيع غابريل جيسوس والبيكس ساندرو.

ويذكر أن الأخضر قد واجه 7 منتخبات لأمريكا اللاتينية في 19 مباراة وهم: البرازيل ،الأرجنتين ،بوليفيا ،باراجواي ،تشيلي وأوروجواي وبيرو.

وكانت بعثة منتخب باراجواي قد وصلت إلى المملكة مساء الجمعة الماضية استعدادا لمواجهة الأخضر في الودية المقررة ضمن الأجندة الدولية للفريقين والتي ستشهد غياب تام لنجوم الهلال بسبب اشنغالهم بالنهائي الآسيوي أمام أوراوا يوم 24 من نوفمبر المقبل.