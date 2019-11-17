على غرار أحلام.. تذاكر حفل راشد الماجد بالبوليفارد تصدم الجمهور

أميرة خالد(صدى):

تسببت أسعار تذاكر حفل الفنان راشد الماجد في بوليفارد الرياض والمقرر إقامته يوم 22 نوفمبر، الجدل عبر مواقع التواصل على غرار أزمة المطربة أحلام.

وتداول مغردون صوراً لأسعار التذاكر التي تنوعت بين 105 ألف ريال ، و 5250 ريال ، و 3150 ريال .

ونفدت جميع تذاكر الحفل ، وتساءل الجماهير عن أسباب ارتفاع قيمة التذكرة.

وتأتي مشاركة الفنان راشد الماجد في “ ليلة السندباد ” على مسرح الفنان محمد عبده بالبوليفارد الرياض، وذلك بعد مشاركته في أكثر من ليلة طربية في الموسم كان آخرها مشاركته في ليلة بدر بن عبدالمحسن.