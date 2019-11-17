مواطنة تحتضن ابنها بعد 13 عامًا من حرمانها منه

نايف السالم(صدى):

باشرت هيئة حقوق الإنسان، شكوى مواطنة من حرمان طليقها لها من رؤية ابنها لمدة تصل إلى 13 عامًا، بعد مماطلته المستمرة وتغيير عنوانه.

وقدّمت الهيئة، الدعم للمواطنة حيث تم التوصل إلى عنوان طليقها عن طريق الجهات المختصة، إذ اتضح أنه يتعمد تغيير عنوانه باستمرار.

ونسّقت الهيئة مع أحد إخوانه الكبار من أبيه؛ وتم تحديد موعد للقاء الابن ووالدته، حيث احتضنت الأم فلذة كبدها بحضور أخيه ومندوب الهيئة.

وتبين أن والده لم يستخرج شهادة ميلاد وبطاقة هوية له، فتم التنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة، وكذلك وكالة وزارة الداخلية الأحوال المدنية؛ ليتمكن من إكمال تعليمه.