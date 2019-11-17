غدا.. بدء أولى جلسات محاكمة قتلة إسراء غريب

القدس(صدى):

تعود قضية الفتاة المغدورة إسراء غريب إلى الساحة من جديد، ببدء أولى جلسات المحاكمة الخاصة بالقضية والمقررة غدًا الاثنين.

وأوضح المركز الإعلامي القضائي، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية إسراء غريب التي قُتلت على يد أفراد من عائلتها في جريمة «مرتبطة بالشرف» على حد قولهم ستكون في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، في قاعة محكمة بداية بيت لحم.

وأكد المركز في بيان له، في بيان، أن الجلسة ستكون علنية ويمكن للصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، لافتًا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة.

وقال «نظرًا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام، فإن دخول الصحفيين سيكون وفقًا للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أوَّلًا».