العثور على جثة محروقة لمواطن أربعيني بمنفوحة الرياض

سعيد العجل (صدى):

علمت «صدى» من مصادرها، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مقيمين يحملون الجنسية السورية بتهمة قتل مواطن وسرقة ما معه من مبالغ مالية، والقيام بحرق جثته لإخفاء الجريمة، في أحد المنازل بحي منفوحة وسط العاصمة الرياض.

ووفقاً لمصادر «صدى»، فإن المواطن اختفى منذ ما يقارب الأسبوعين ولم يتم العثور عليه أو أي معلومات تدل على مكان تواجده، إلى أن أثمرت الجهود الأمنية عن العثور على جثته في أحد البيوت الطينية المهجورة بحي منفوحة فيما عثر على سيارته بحي اليمامة .

المتابعة الأمنية توصلت لشخصين يحملون الجنسية السورية ليتم القبض عليهما ولا تزال التحقيقات جارية معهما لمعرفة الدوافع لهذه الجريمة التي رجحت مصادر «صدى» أن يكون دافعها الرئيسي هو السرقة كون المتوفى رحمه الله يعمل في العقار .