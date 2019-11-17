قررت الطلاق بعدما سرق مصوغاتها لأجل زوجته الثانية

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعدما سرق مصوغاتها واستبدلها بذهب مزيف دون علمها.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أنها أصرت على الزواج منه رغم رفض أهلها بسبب عدم استقراره في العمل، وبعد عام من الزواج رزقهما الله بطفل.

وأشارت إلى أنها تركت عملها لتتفرغ لتربية الطفل؛ ومن هنا بدأ سلوكه يتغير ونفذت أموالها وساءت حالتهما المادية؛ لتقرر بيع مصوغاتها.

واكتشفت الزوجة أن مصوغاتها مزيفة، وعندما واجهت الزوجها بدأ في إهانتها وضربها ضربًا مبرحًا، ثم عادت إلى بيت والدها؛ واكتشفت بعد ذلك زواجها من ثانية وسرقته ذهبها لأجلها؛ فقررت الطلاق.