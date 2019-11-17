بالفيديو.. قانونية : يُحاسب المأذون إذا ثبت أنه تواطئ مع ولي الفتاة لتزويجها

علي القحطاني(صدى):

أكدت رنا الدكنان محامية ومستشارة قانونية،على أن أكبر خطأ ترتكبه الفتاة أن تصمت أمام إجبارها على الزواج من شخص لا ترغب فيه.

وقالت المستشارة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : هناك حالات تزوير توقيع في عقود الزواج تستخدم فيها الأخت لإجبار اختها على الزواج.

في حين أوضحت سمها الغامدي عضو مجلس هيئة حقوق الانسان، أن هناك أكثر من جهة رسمية يمكن أن تلجأ إليها الفتاة إذا تعرضت لضغوط لكي تتزوج رجل لا تريده، ومنها هيئة حقوق الإنسان والتي تقف معاها حتى تأخذ حقها وتصل للطريق السليم.

وأضافت سمها الغامدي : يُحاسب المأذون إذا ثبت أنه تواطئ مع ولي الفتاة لتزويجها دون رغبتها.

سمها الغامدي – عضو مجلس هيئة حقوق الانسان:

يُحاسب المأذون إذا ثبت أنه تواطئ مع ولي الفتاة لتزويجها دون رغبتها#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/96pdKGSsLv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 17, 2019

رنا الدكنان – محامية ومستشارة قانونية:

هناك حالات تزوير توقيع في عقود الزواج تستخدم فيها الأخت لإجبار اختها على الزواج #برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/FQ70OLtT9e — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 17, 2019