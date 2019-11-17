بايرن ميونخ يدفع ريال مدريد للتراجع أمام صفقة ألمانية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني بات قريبًا من التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن، فيما تراجعت إدارة ريال مدريد عن التفاوض لضم اللاعب.

ووضع البايرن مبلغ 100 مليون يورو لإنهاء الصفقة في الميركاتو الصيفي 2020، فيما يرفض الملكي دفع 100 مليون يورو للحصول على خدمات هافيرتز (20 عامًا).

وصرّح كاي هايفرتز بأن بايرن ميونخ: «ربما هم الفريق الأكبر في ألمانيا، هم يمتلكون الكثير من اللاعبين الشباب الذين حققوا نجاحًا هناك، لكن دعنا ننتظر وسنرى ما سيحدث».

وأضاف هافيرتز: «هناك بعض اللاعبين يفضلون البقاء بالقرب من عائلاتهم، لكنني أريد الانتقال إلى بلد آخر، إذا كنت تريد أن تصبح نجمًا في ألمانيا فعليك الانتقال إلى بايرن ميونخ».