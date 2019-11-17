ضبط شباك صيد بحري محظورة بمحافظة رابغ

حامد العمري(صدى):

تلقى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ ، بلاغا من قيادة حرس الحدود بمحافظة رابغ ؛ بشأن ضبط عدد من المخالفين إثر ارتكابهم مخالفات نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية ، في المياه الاقليمية بالمملكة العربية السعودية ولائحته التنظيمية، وذلك في (نطاق مسؤليات وحدة أمن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصاديةالتابعة لقطاع حرس الحدود بمحافظة رابغ).

وقد تم ضبط مخالفي نظام صيد الأسماك باستخدام شباك الصيد المحظورة (الأشورة)

وحيث أن الأنظمة والتعليمات تنص على أنه في حال ضبطت شباك ممنوعة على قوارب الصيد، فإن النظام يعاقب الصياد والعمالة حسب نوع المخالفة .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس أحمد فواز الحربي على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

كما شدد “الغامدي” على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.