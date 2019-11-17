مسؤول أمريكي للحكومة الإيرانية: نستطيع إعادة الإنترنت الذي قطعتموه عن شعبكم

واشنطن(صدى):

تحدّى السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، الحكومة الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تستطيع إعادة الإنترنت إلى الشعب الإيراني دون إذن من طهران.

وقال المسؤول الأمريكي: « نملك قدرة تقنية على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران وضمان عدم تأثره بأي قيود حكومية. يتعين على أوروبا وأمريكا تحقيق ذلك معا » .

يأتي ذلك بعدما قررت إيران تعليق خدمة الإنترنت في البلاد لمدة 24 ساعة، بعد المظاهرات الشعبية التي اجتاحت البلاد إثر رفع أسعار الوقود.