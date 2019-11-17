مسؤول أمريكي للحكومة الإيرانية: نستطيع إعادة الإنترنت الذي قطعتموه عن شعبكم
تحدّى السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، الحكومة الإيرانية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تستطيع إعادة الإنترنت إلى الشعب الإيراني دون إذن من طهران.
وقال المسؤول الأمريكي: « نملك قدرة تقنية على إعادة الإنترنت إلى شعب إيران وضمان عدم تأثره بأي قيود حكومية. يتعين على أوروبا وأمريكا تحقيق ذلك معا » .
يأتي ذلك بعدما قررت إيران تعليق خدمة الإنترنت في البلاد لمدة 24 ساعة، بعد المظاهرات الشعبية التي اجتاحت البلاد إثر رفع أسعار الوقود.
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