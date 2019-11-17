شيرين تصدم جمهورها بـ سر ابتعادها عن الغناء مؤخرًا

القاهرة(صدى):

صدمت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها بإعلانها عن سر اختفاءها مؤخرًا وابتعادها عن الغناء.

وقالت شيرين إنها خضعت لعملية جراحية في منطقة البطن، مؤكدة على أن هذه العملية لم تكن سهلة، حيث كان من الصعب أن تعود للغناء مباشرة بعد إجرائها.

ولفتت إلى أن حب الجمهور لها جعلها تتغلب على هذه الآلام وتعود سريعًا لممارسة نشاطها الفني.

وقالت:”الحقيقة اللي محدش يعرفها إن أنا كنت عاملة عملية جراحية في منطقة البطن.. وعايزة أقول هي صعبة جدًا إني كنت أغني لكن فعلًا حب الناس بيخلي الواحد ينسى آلامه وينسى كل حاجه”.