45 مشروعا في معرض إبداع عسير 2020

محمد بن طحيطح(صدى):

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة ، معرض إبداع عسير٢٠٢٠ م ، الذي نظمته إدارة الموهوبين ، وذلك تمهيدا للمرحلة الثانية من التصفيات للأولمبياد الوطني للإبداع .

وأكد مدير الإدارة علي آل عواض أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها وتنميتها ،بالإضافة إلى دعم المبتكرين والمخترعين ، وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات ، والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن ، لافتا إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعا في المعرض من أصل 73 مشروعا ، منوها بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد ، والكلية التقنية بأبها .

من جانبه أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة “موهبة ” بدر المجرذي ، بتميز موهوبي عسير ، وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب ، وتفعيل الشراكات البحثية ،مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم .