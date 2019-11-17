بالصور.. مواصفات خيالية لسيارة بي إم دبليو I4 تبهر عشاق السيارات 

برلين(صدى):

تسربت معلومات عن قوة بي إم دبليو i4 موديل 2021، تلك السيارة الكهربائية الألمانية القادمة التي أصبحت تنافس طراز تسلا موديل 3 الأمريكية صغيرة تسلا موديل S السيدان.

وبلغت قوة بي ام دبليو i4 موديل 2021 الكهربائية بالكامل 530 حصان (390 كيلوواط)، حيث تسارع هذه السيارة البافرية من 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س (62 ميل/س) خلال مدة زمنية لا تزيد عن 4 ثواني ، أما سرعتها القصوى فمن المفترض أن تكون محددة الكترونياً عند 193 كم/س (120 ميل/س) .

وتتمكن سيارة بي ام دبليو اي 4 – BMW i4 من قطع مسافة تصل إلى 600 كم وفقاً لـ معايير WLTP الأوروبية ، وستتراوح الأرقام بين 547 كم وصولاً إلى 563 كم وفقاً للمقاييس الأمريكية .

واتضح أنه عند شحن سيارة i4 2021 القادمة باستخدام الشاحن السريعة سيتم اعادة ملئ البطاريات بنسبة 80% في 35 دقيقة، ومن المتوقع أن تعتمد سيارة i4 القادمة على قاعدة عجلات CLAR ، ويرجح أن يكون حجم أبعادها الخارجية قريب جداً من سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه.