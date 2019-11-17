بالصور.. مواصفات خيالية لسيارة بي إم دبليو I4 تبهر عشاق السيارات
تسربت معلومات عن قوة بي إم دبليو i4 موديل 2021، تلك السيارة الكهربائية الألمانية القادمة التي أصبحت تنافس طراز تسلا موديل 3 الأمريكية صغيرة تسلا موديل S السيدان.
وبلغت قوة بي ام دبليو i4 موديل 2021 الكهربائية بالكامل 530 حصان (390 كيلوواط)، حيث تسارع هذه السيارة البافرية من 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س (62 ميل/س) خلال مدة زمنية لا تزيد عن 4 ثواني ، أما سرعتها القصوى فمن المفترض أن تكون محددة الكترونياً عند 193 كم/س (120 ميل/س) .
وتتمكن سيارة بي ام دبليو اي 4 – BMW i4 من قطع مسافة تصل إلى 600 كم وفقاً لـ معايير WLTP الأوروبية ، وستتراوح الأرقام بين 547 كم وصولاً إلى 563 كم وفقاً للمقاييس الأمريكية .
واتضح أنه عند شحن سيارة i4 2021 القادمة باستخدام الشاحن السريعة سيتم اعادة ملئ البطاريات بنسبة 80% في 35 دقيقة، ومن المتوقع أن تعتمد سيارة i4 القادمة على قاعدة عجلات CLAR ، ويرجح أن يكون حجم أبعادها الخارجية قريب جداً من سيارة بي إم دبليو الفئة الرابعة جران كوبيه.
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