«أنتِ مجنونة» تقود شاب للمحكمة

أبو ظبي(صدى):

نظرت محكمة الجنح في الإمارات، في قضية شاب خليجي متهم بسب فتاة من جنسية عربية ووصفها بـ ” المجنونة ” و” الحيوانة “، وتهديدها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بسب المجني عليها أمام باب المحكمة وتهديدها نتيجة خلافات مالية بينهما.

وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة الاتهامات المسندة إليه، وأفاد أن الشكوى التي قدمتها المجني عليها كيدية، وأنكر قيامه بسبها أو تهديدها مشيرًا إلى أنه لم يصفها بـ ” المجنونة ” أو ” الحيوانة “.

وقال المتهم إنه توجد خلافات مالية وبينه وبين المجني عليها، حيث طلبت منه طباعة بعض المستندات في أحد مكاتب الطباعة التابعة له أمام مبنى المحكمة، ورفضت دفع رسوم الطباعة ما أدى إلى نشوب خلافات بينهما.