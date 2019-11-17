فايز المالكي .. يطل على جمهور المسرح في موسم الرياض بمسرحية «وش أخبارك»

تركية البدر(صدى):

يبدأ الفنان فايز المالكي يوم الأربعاء المقبل إطلالته على جمهور المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض 2019 الذي تنظمه هيئة الترفيه من خلال المسرحية الكوميدية الاجتماعية “وش أخبارك” من تأليف محمد الفهادي وإعداد محمد علي وإخراج خالد الباز.

وأوضح الفنان فايز المالكي أن أحداث المسرحية التي تستمر على مدى أربعة أيام، ابتداء من 20 نوفمبر في حارة شعبية سعودية عن رجل أرعن يتصرف ويأخذ قراراته برعونة دونما خوف أو تفكير حيث لا يدرك معنى الاعتدال أو معاني الاستقامة في الحياة، ويسعى وراء تلبية رغباته كيفما كانت دونما تفكير أو تمييز بين الصح والخطأ حتى أنه لا يلتفت لنصح أبيه، وتقوده خطواته إلى تنظيمات خطيرة ومتآمرة تعمل في أجندتها ضد وطنه.

من جانبه ذكر مخرج المسرحية خالد الباز أن المسرحية تناقش قضايا تهم الوطن مثل المغرر بهم للكتابة ضد الوطن واستغلالهم من قبل خفافيش الظلام وتسلط الضوء على الملاحم التي يقدمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، واضاف بأن مسرحية “وش أخبارك” ستقام على مسرح بكر الشدي في منطقة البوليفارد على طريق تركي الأول، ويشارك البطولة مع فايز المالكي كل من الفنانين حمد المزيني ومحمد علي وخالد صقر وإلهام علي وعبدالعزيز الأحمد وفهد العصفور، إضافة لضيوف الشرف نجوم الطرب السعودي زايد الصالح وإبراهيم السلطان وسلطان خليفة (حقروص) وهشام مدخلي، بمشاركة فرقة استعراضية احترافية.

وقدم الباز شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ على إعادة إحيائه للمسرح بعد فترة غياب استمرت لثلاثة عقود، إلا من محاولات خجولة من بعض عشاق هذا الفن العريق، حيث بات هناك تنافس من كبار الفنانين في تقديم عروض مسرحية تتوافق مع ذائقة الجمهور السعودي، وتمنى في نهاية حديثه التوفيق للجميع.