بعد توقف قلبه مرتين.. قصة مؤثرة لزوجة أنقذت حياة زوجها 

لندن (صدى):

تمكنت سيدة بريطانية من إنقاذ حياة زوجها مرتين خلال 10 أيام، بعد توقف قلبه تمامًا من خلال تقنية الإسعافات الأولية البسيطة المعروفة بإنعاش القلب الرئوي “سي بي آر” CPR، حيث شملت تدليك الصدر لإعادة القلب إلى العمل وإجراء التنفس الصناعي.

وأوضحت السيدة أنها أرادت أن يتعلم المزيد من الناس كيفية إسعاف المحتاجين وتعلم تقنية إنعاش القلب الرئوي.

وأشارت الزوجة:”كانت طائرة الإسعاف الجوي مهمة للغاية لأنها وصلت مع طبيب كان قادرًا على إعطاء العقاقير التي عالجت تجلط الدم وتم نقله إلى المستشفى خلال 10 دقائق”.

ومن جهته، علق الزوج على ما قامت به زوجته، قائلا: “لو لم تكن تعرف كيفية إنعاش القلب الرئوي، ما كنت على قيد الحياة اليوم”، مردفا: “الفضل يرجع لتصرفها السريع ثم التدخل الناجح لاحقًا من الفرق الطبية التي ساهمت في إنقاذ حياتي مرتين”.

وتابع الزوج: “نريد المساعدة في زيادة الوعي بمدى أهمية تعلم كيفية إنعاش القلب الرئوي CPR”.