حرق الدهون وكبح الشهية.. تعرفي على فوائد «اللب السوري» للتخسيس

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد لب ” عباد الشمس ” أو ما يُعرف بـ ” اللب السوري ” من الاطعمة المسلية والخفيفة، كما يمكن إضافته للحميات الصحية المناسبة لكل سيدة على حدا حسب طبيعة جسمها.

وفي هذا السياق، سنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد لب ” عباد الشمس ” أثناء التخسيس واتباع الدايت، وهي:

– يسهل لب عباد الشمس عملية الهضم وحرق دهون الجسم.

– يمد الجسم بالطاقة والحيوية خلال فترة التخسيس.

– يساعد غلى كبح الشهية لساعات طويلة أثناء تخسيس الوزن.

– ينظم معدل الكوليسترول في الدم خلال التخسيس.

– يمنع لب عباد الشمس تراكم الدهون مرة أخرى بعد التخسيس