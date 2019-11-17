  • الأحد 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. حرق الدهون وكبح الشهية.. تعرفي على فوائد «اللب السوري» للتخسيس

حرق الدهون وكبح الشهية.. تعرفي على فوائد «اللب السوري» للتخسيس

حرق الدهون وكبح الشهية.. تعرفي على فوائد «اللب السوري» للتخسيس
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد لب ” عباد الشمس ” أو ما يُعرف بـ ” اللب السوري ” من الاطعمة المسلية والخفيفة، كما يمكن إضافته للحميات الصحية المناسبة لكل سيدة على حدا حسب طبيعة جسمها.

وفي هذا السياق، سنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد لب ” عباد الشمس ” أثناء التخسيس واتباع الدايت، وهي:

– يسهل لب عباد الشمس عملية الهضم وحرق دهون الجسم.

– يمد الجسم بالطاقة والحيوية خلال فترة التخسيس.

– يساعد غلى كبح الشهية لساعات طويلة أثناء تخسيس الوزن.

– ينظم معدل الكوليسترول في الدم خلال التخسيس.

– يمنع لب عباد الشمس تراكم الدهون مرة أخرى بعد التخسيس


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *