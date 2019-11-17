حرق الدهون وكبح الشهية.. تعرفي على فوائد «اللب السوري» للتخسيس
يُعد لب ” عباد الشمس ” أو ما يُعرف بـ ” اللب السوري ” من الاطعمة المسلية والخفيفة، كما يمكن إضافته للحميات الصحية المناسبة لكل سيدة على حدا حسب طبيعة جسمها.
وفي هذا السياق، سنستعرض بهذا التقرير أبرز فوائد لب ” عباد الشمس ” أثناء التخسيس واتباع الدايت، وهي:
– يسهل لب عباد الشمس عملية الهضم وحرق دهون الجسم.
– يمد الجسم بالطاقة والحيوية خلال فترة التخسيس.
– يساعد غلى كبح الشهية لساعات طويلة أثناء تخسيس الوزن.
– ينظم معدل الكوليسترول في الدم خلال التخسيس.
– يمنع لب عباد الشمس تراكم الدهون مرة أخرى بعد التخسيس
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