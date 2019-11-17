صورة نجل الأمير تركي بن فيصل مع ميسي تثير دهشة الجمهور

طلال الغامدي(صدى):

ظهر الأمير تركي نجل الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق، وهو يلتقط صورة مع اللاعب الأرجنتيني ميسي أثناء جولته مع المستشار تركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض.

ونشر الأمير تركي بن فيصل صورة نجله مع ميسي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لتثير دهشة الجماهير بسبب التغير الكبير الذي ظهر عليه.

وأعادت الجماهير نشر صورة الأمير فيصل وهو يرتدي قميص النصر في طفولته، ليضعوها في مقارنة مع الصورة الجديدة بجانب ميسي، مؤكدين أن الفارق الزمني بين الصورتين 6 سنوات تقريبًا.

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