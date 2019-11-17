تفاصيل مثيرة عن مصرع طالب على يد آخر في مشاجرة داخل مدرسة بشرورة 

نايف السالم(صدى):

وقعت مشاجرة بين طالب وزميل داخل مدرسة متوسطة بشرورة، مما أسفر عن وفاة أحداهما طعنا.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة “تعليم شرورة” بياناً بالحادثة وتفاصيلها خلال الساعات المقبلة.

ومن جهتها، قدمت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، خالص التعازي والمواساة لأسرة أحد طلابها بمدرسة أي هريرة الابتدائية والمتوسطة جراء مشاجرة مع زميله صباح اليوم الأحد.

وعلي نحو متصل، أبان المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة شرورة سالم بن علي الصيعري، أن الطالبين يدرسان بالمرحلة المتوسطة، ووقع بينهما شجار في فناء المدرسة أدى إلى طعن أحد الطالبين لزميلة، وتم نقله مباشرة إلى المستشفى، حيث وافته المنية.

وكانت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، أكدت حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة من خلال الجهات الرسمية المعنية بالتحقيق والتي باشرت أعمالها، كما أمر مدير التعليم بمحافظ شرورة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية.