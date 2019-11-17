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محرز ينفصل عن زوجته بعد أزمة الملهى الليلي

محرز ينفصل عن زوجته بعد أزمة الملهى الليلي
طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن إنفصال اللاعب الدولي رياض محرز عن زوجته ريتا جوهال ، وعودته من الجزائر إلى لندن لإنهاء إجراءات الطلاق دون خوض مباراة غداً بين المنتخب الجزائري وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا .

وأكدت المصار أن الفترة الأخيرة شهدت توتر كبير في العلاقة بين النجم الدولي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وزوجته .

وكانت أنباء قد ترددت حول خيانة “جوهال ” لمحرز بسبب جلوسها بإنسجام فيملهى ليلي بجانب ملاكم أمريكي ، بينما نفت الأخيرة تلك الإتهامات إلا أن الأزمة تصاعدت بينهما على خلفية الموقف بعد زواج دام 4 سنوات .

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