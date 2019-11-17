خسارة يد الوحدة نهائي البطولة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة كرة اليد التي جمعت بين فريق الوحدة ونظيره العربي القطري، اليوم الأحد، بخسارة الوحدة 19-21 في نهائي البطولة الآسيوية الـ22 للأندية أبطال الدوري.

وبرغم الخسارة، حصل حارس الوحدة محمد آل سالم على جائزة أفضل حارس في البطولة، كما تم اختيار قائد الفريق حسين الصياد أفضل لاعب في البطولة القارية.

وتأهل يد الوحدة إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الشارقة الإماراتي في نصف النهائي بعد التمديد لشوطين إضافيين، لكنه لم يستطع الفوز في النهائي الذي تستضيفه مدينة سام شكوك في كوريا الجنوبية.