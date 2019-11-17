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مواطنون لا يعترفون بمخاطر التدخين ولا يمتنعون عنه مع الأطفال

مواطنون لا يعترفون بمخاطر التدخين ولا يمتنعون عنه مع الأطفال
الرياض(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن إنخفاض كبير لمستوى الوعي بالتدخين بين المواطنين وأن 67 % من المدخنين بالمملكة لم يتعرضوا لأي برنامج توعوي لمدة تزيد عن 3 أشهر .

كما أكدت الدراسة التي قامت بها جمعية “شارك ” للأبحاث الصحية عن ارتفاع استهلاك منتجات التبغ محلياً إلى 24% منها 16 % لإستهلاك السجائر ، 8% لإستهلاك الشيشة ، و2% لإستهلاك السجائر الإلكترونية .

وأكدت الدراسة أن 27 % من المدخنين لا يعتقدون بوجود ضرر على الآخرين من إستنشاق إنبعاثات التخدين ، كما لا يعتقد 26 % من المعرضين للتدخين السلبي بوجود ضرر عليهم .

ولفتت الدراسة إلى أن 30 % يدخنون الشيشة في المنزل بنفس الغرفة مع الأطفال ، و24 % يدخنون بالسيارة في وجود الأطفال أيضاً ، بينما بدأ المدخنون التدخين بعمر 20 عام في الغالب .

وتطالب الدراسة برفع نسبة التوعية بمخاطر التدخين خاصةً على الأطفال والشباب بما فيها السجائر الإلكترونية .


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