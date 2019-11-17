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«تعليم الأفلاج» تعلن عن موعد بداية الدوام الشتوي

«تعليم الأفلاج» تعلن عن موعد بداية الدوام الشتوي
نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة تعليم الأفلاج، عن مواعيد بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ، لجميع المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات.

وقالت إدارة تعليم الأفلاج إن الأحد القادم الموافق 27/ 3/ 1441هـ يعد بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي الحالي 1440- 1441هـ.

ودعت الإدارة جميع مدارس المحافظة (بنين- بنات)، لبداية الاصطفاف الصباحي في الدوام الشتوي؛ حيث سيكون الساعة السابعة والربع صباحًا؛ فيما ستكون بداية الحصة الأولى الساعة السابعة والنصف صباحًا.


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